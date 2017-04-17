拚中華男籃名單？ 蔣淯安：順其自然
SBL賽季結束，男籃國際賽將在6月接續登場，對於即將出爐的中華男籃16人培訓名單，台啤蔣淯安心態不強求，17日出席UNDER ARMOUR 春夏發表會表示，「就是順其自然，入選當然是榮幸，如果真的沒入選也不是壞事，能夠趁休季好好加強自己。」
6月起中華男籃就有東亞錦標賽，隨後7月瓊斯盃，8月亞洲盃甚至明年雅加達亞運，連續兩年入選瓊斯盃藍隊的蔣淯安，去年FIBA亞洲挑戰盃也披中華戰袍出賽，不過上季SBL受困腳踝傷勢，休兵大半季僅出賽13場，不及例行賽一半。
如今傷癒，蔣淯安坦言，有機會當然想爭取披中華戰袍機會，但也不能強求，「先前曾經跟前輩們一起練球，經驗確實很寶貴，自己也覺得收穫良多。」而「增重」是他休季首要課題，盼從現在的66公斤增重8公斤，理想體重是73、75公斤，「希望增添對抗性，場上看起來也比較不單薄。」
繼前年後再度替UA拍攝宣傳影片，蔣淯安練球、練戰繩、跑繩梯爆汗畫面全都錄，他笑說這回全都來真的，「原本以為只是做做動作，但拍完感覺像是練了一整天的球，真的有被操到。」
蔣淯安影片中談到自己I WILL精神是「我的高度，取決於我的態度」，他透露這句話是大學時心理學老師所提到，「『屬於我能控制的，後天能做到的，我不放棄它。』對當時是低潮的自己，算是很大的啟發。」
(中時電子報)
關鍵字：蔣淯安、中華男籃、中華隊、UNDER ARMOUR 、UA
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