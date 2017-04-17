蓋捷運門檻高 鄭文燦：政府用前瞻計畫彌補錯誤

桃園市長鄭文燦前瞻建設的公聽會，表示現在地方政府蓋捷運的門檻很高，不是想蓋就能蓋。（劉宗龍攝）

桃園機場捷運於日前正式通車，市長鄭文燦為爭取更多軌道建設經費今(17)日出席公聽會，表示現在地方政府蓋捷運的門檻很高，不是想蓋就能蓋，政府用前瞻計畫彌補錯誤是進步。

今日立法院召開前瞻基礎建設特別條例草案公聽會，包括新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、高雄市長陳菊等人都親自出席公聽會，南部縣市的地方首長認為雙北已經拿太多，區域應均衡發展，而北部首長則認為北北基桃應成為軌道生活圈。

鄭文燦表示，中央政府提高了捷運建設的門檻，捷運建設的自償率為25%，地方政府負擔率則為40%以上，讓後發展的地方負擔更重，現在提出前瞻基礎建設是一個進步。

鄭文燦也說，台北是首都，照顧台北是對的，照顧台灣也是對的，但他認為將來捷運負擔率有檢討空間，畢竟台北很少負擔到捷運40％預算。

(中時電子報)