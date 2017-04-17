才請補休準備看病 警員猝死派出所寢室

新北市林口區下福派出所48歲簡姓警員17日下午3時被同仁發現猝死寢室內，據了解，簡員近日曾向同事表示心臟不適，也請假準備於17日當天就醫、回診，但其他員警發現簡員整天都沒有步出寢室，查看後發現他竟已失去呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫。簡但急救後仍宣告不治，死因仍待進一步釐清。

簡員昨天晚上值勤至12時，隨後在派出所備勤室休息，其他員警發現簡員座車整天都沒移動，查看後發現簡員已失去生命跡象。其他員警表示，簡員有心臟相關疾病，最近也常抱怨心臟不太舒服，未料還來不及就醫便發生憾事。

新莊分局表示，簡員警員班145期畢業，1989年分發至保一總隊，後曾在板橋警分局服務，2003年調新莊警分局服務，從警27年6個月，相當認真負責。

(中時)