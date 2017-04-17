《了解與互信 兩岸一定旺》金正恩搗蛋…四秒爆!其實…想給川普台階下？

中視新聞

《了解與互信 兩岸一定旺》

北韓上週六(15日)在平壤舉行盛大閱兵，遊行中端出56枚飛彈，展示威嚇武力，除了類似中國大陸的「東風31」及「前蘇聯白楊」的兩大長程洲際彈道飛彈，還首次公開潛射彈道飛彈「北極星1型」，及改良型陸上發「北極星2型」，4大飛彈，不過有專家從現場觀察，認為北韓武器「有可能是假的！吹噓成分居多」，反倒是美國總統川普對於金正恩再度試射飛彈顯得老神在在，只在推特上發文表示「中國大陸在北韓問題上與美方合作」，川普態度大轉變，美中雙方真的已經在商討北韓問題了嗎?

不過最近美國和北韓攻佔國際新聞版面，有人形容，北韓碰上美國，就像是青春期碰上了更年期，「一個是什麼都要幹、一個是什麼都要管」，在地球這個大屋簷下一起生活，注定是要起衝突，但北韓16號發射導彈失敗，是被美國搞破壞成功？還是金正恩的智慧選擇？川普髮夾彎盛讚大陸，台灣的聯美制中如意算盤不會落空嗎？

楊泰順 文大教授

鄭麗文 資深媒體人

施孝瑋 資深軍事記者

侯漢廷 新黨新思維主任

北京

魏東旭 軍事觀察員

(中時電子報)