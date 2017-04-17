退而不休 王品董事張勝鄉屏東開班教策略
曾任王品集團訓練總監的王品董事張勝鄉，退休後原本可望回歸鄉野，但卻禁不住屏東縣政府三顧茅廬的熱情，重返第一線為屏東「大店長」們傳授經營策略，他將王品展店架構作為上課教材，期盼帶給國境之南餐飲業者不同以往的樣貌。
「這好像一條不歸路」，張勝鄉開玩笑地說，退休後本想好好當個農夫，有天屏縣府透過關係邀約他南下授課，不想打亂退休生活，於是開口婉拒，但對方不死心，一年半來不斷進行遊說，「讓他不來好像也不行。」
來到屏東發現，這裡店家有很強的技術面，動不動就是傳承數十年的好味道，不過管理觀念還是很傳統。
張勝鄉舉例，傳統店家深怕秘方、財務公開會被模仿，但連鎖店的策略就是共享，有捨才會得，這就是課堂上要打破大家根深蒂固的觀念。2年下來已經漸漸看到成果，不少業者在3至5年內都有大規模展店的規畫，讓他認為不虛此行。
「大店長開講」幕後重要推手屏東縣長潘孟安表示，上任後一直試問，如何將屏東年輕人找回來？縣府因此持續規畫青年在地創業政策，從農業大學到青年學院，透過品牌行銷與服務管理作業等進修課程，未來縣府也會推出更多的進階學程，讓大家在屏東築夢的腳步走得更踏實。
(中時)
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