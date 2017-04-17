致命轉彎 台中東明路圳溝將加蓋取直

大甲區東明路短短約150米竟有連續2處轉彎，造成視線不佳車禍頻傳。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌特助施志昌（右）邀相關單位會勘，決議將在轉彎處圳溝加蓋以拓寬路面。（陳淑娥攝）

台中市大甲區東明路為幸福里的重要道路，短短約150米竟有2處連續大轉彎，造成視線不佳車禍頻傳。立法院副院長蔡其昌特助施志昌17日邀相關單位會勘，會中決議將在轉彎處圳溝加蓋以拓寬路面，截彎取直後讓行車視線無阻，解決當地居民10多年來的夢魘。

今天數十位幸福里民齊聚，表達對連續致命轉彎的擔憂，翁木榮表示，5米寬的路段2側分別為房子及圳溝，無法進行道路拓寬，轉一個彎後緊接又一個彎，視線嚴重不佳，駕駛來不及反應，造成死亡車禍層出不窮，用路人安全岌岌可危。

施志昌指出，東明路位於二高橋下附近的路段，短短的150米長竟有連續2個大轉彎，由於古厝及樹木遷移困難，加上路寬不大，用路人視線不良，行經此路段變得膽戰心驚，截彎取直刻不容緩。

農田水利會日南工作站長陳景政指出，土地所有權人已同意在部分圳溝上加蓋，截彎取直讓行車更安全，而在不影響灌溉用水下表支持；建設局表示，將根據地方居民需求，以用路人安全為考量，列專案簽報進行研議。

(中時)