苗縣提輕軌及海線雙軌 盼連同鐵路立體化納前瞻計畫
立法院17日召開前瞻基礎建設之軌道建設公聽會，苗栗縣由副縣長鄧桂菊代表，會中爭取竹南與頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡鐵路立體化等4項軌道建設計畫，概括總經費約507.19億，請中央納入辦理，以建構完整的交通網。
鄧桂菊表示，目前竹南、頭份每日往來新竹科學園區超過10萬人次，亟需提供便捷的大眾運輸服務，可與新竹縣市提出的輕軌銜接，計畫建置2條輕軌路線，以串聯新竹和竹南科學園區，帶動竹竹苗高科技產業發展，路線長度共23公里，經費約269億元。
目前台中至彰化海線鐵路拓寬雙軌已納入前瞻基礎建設計畫，鄧桂菊指出，苗栗與台中是一個大生活圈，苗栗段應一併納入，才能消除海線鐵路單軌化所造成的瓶頸，以提升鐵路整體運輸量。
苗栗縣境內台鐵海線鐵路談文至大山、白沙屯至新埔、通霄至苑裡等3路段長約16.3公里，概估工程經費約115億元，若獲同意，一旦完工，海線鐵路將全線雙軌運行，提升海線鐵路運輸量，提供更便捷的大眾運輸，促進地方發展。
中彰投苗中部4縣市跨區域聯盟，台中市長林佳龍會中也發聲，支持海線鐵路談文到大山、白沙屯到新埔、通霄到苑裡、日南到大甲全線雙軌化，提升鐵路容量，還可結合山手線，提升區域交通便捷性，以符合交通正義原則。
為均衡都市發展及土地整體利用，縣府也爭取苗栗、苑裡鐵路立體化計畫，經費各為62.53億及60.66億，如能成功，對地方助益甚大。
(中時)
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