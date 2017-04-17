美麗教主也失手 網譏伊能靜妝容撞臉「他」
才為老公秦昊生下女兒「小米粒」的女星伊能靜，身為演員的她對自己的外貌要求相當高，48歲仍凍齡有術，也曾出過美妝書，有「美麗教主」稱號，然有女萬事足的她，二婚後多將生活重心放在家庭與孩子身上，常在社群網路上分享生活點滴的她，近來不是提女兒就是聊老公，昨難得上傳打扮過的個人獨照，沒想到卻被評像「他」！
經常更新微博的伊能靜，昨天難得放下家庭二三事，把焦點放在自己身上，po了幾張近照，她透露日前女兒斷奶後，才敢真正開始減肥，目前正積極瘦身，從她貼出的兩張自拍照，也能看出伊能靜很努力保養肌膚，膚質粉嫩光滑讓人欣羨，但眉毛卻搶了戲，因她畫了時下最流行的韓式平眉，卻不小心畫得太粗太濃密，新造型被網友譏諷撞臉卡通人物「蠟筆小新」，但教主有備而來，自己早一步po文寫道：「再努力一點點，米粒把就能背米粒媽了！(眉毛下次嘗試細一點，謝謝閨蜜建議～)」，被讚EQ高！
(中時電子報)
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