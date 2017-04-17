鄧九雲雨中捧遺照 重感冒10多天、背傷復發

鄧九雲劇中抱著丈夫遺照抗議。（客台）

導演一喊卡，被淋濕透的鄧九雲立刻被包住。（客台）

鄧九雲與戲劇本尊彭嬿如女士合影。（客台）

鄧九雲在客家電視《勞動之王》劇中飾演一位相夫教子的賢妻良母，沒想到老公竟因工作過勞導致心肌梗塞死亡，逼得她硬起來、拿著丈夫遺照在雨中抗議。拍攝當天氣溫只有12度，工作人員拿著水管朝鄧九雲臉上、身上不斷灑水，營造出下雨的樣子，鄧九雲苦笑說：「根本不用演，水一淋下來我就覺得自己好慘喔！」

鄧九雲表示，雖然拍攝當下只要導演一喊卡，就立刻就拿大毛巾包住頭，避免吹風受凍，但拍完這場戲之後，還是重感冒十幾天，甚至連農曆過年都在生病中度過！此外，因拍攝當天一直站著，導致背部舊疾復發，拍攝完後肌肉痠痛到無法行走，只好趕快找醫生復健。她說自己平常有運動習慣、很少生病，沒想到這次拍淋雨戲這麼嚴重，感冒又加上背痛，實在是禍不單行！

她在劇中飾演工會理事長遺孀，為了丈夫之死向公司討公道，而這角色實際本尊彭嬿如女士，也出席了三月底的《勞動之王》加油會。兩人短暫見面只能輕輕擁抱為彼此打氣，鄧九雲感概地表示，勞工用身體賺錢、用身體抗爭，而演員其實也是勞工，演戲或許能是興趣，但越走越渴望真能有機會用「我們的身體」，為更多人說話，讓更多人認識這個世界。

《勞動之王》由黃騰浩、安唯綾、古斌、鄧九雲、張靜之等人主演，以勞檢員、勞權團體為題材，闡述勞動意識。除了在客家電視頻道、YouTube、客家電視網站、宏觀電視播出外，其他包括CHOCO TV追劇瘋、KKTV難以抗劇、LiTV線上影視、LINE TV精彩隨看四大影視APP都會播出。

(中時)