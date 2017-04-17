造林苗木枯死、茶樹萌芽 蚊香茶園復活？

遭砍除的老茶樹頭，最近又長出新芽；倒是新栽種的造林苗木，枯死或無葉的不少。民眾質疑：蚊香茶園要復活？（沈揮勝攝）

民眾在日月潭氣象站後山違法墾殖的「蚊香茶園」外觀吸睛；圖為2年前未砍除前之原貌。（沈揮勝攝）

林務局在砍除收回的違法茶園上種楓香，枯死的看似不少。（沈揮勝攝）

日月潭山區幾年前出現1處違法濫墾蚊香形茶園。林務局透過法律程序，去年毀園收回造林。但最近民眾發現造林栽植的苗木死了不少，反倒被砍的茶樹似又活過來！南投林管處解釋，新栽苗木存活率在合理值內，將補植撫育長大，讓茶樹逐漸淘汰。

這處違法茶園，位在日月潭氣象站北北東6、700公尺處山麓；從Google衛星圖上看，一圈圈茶圃呈同心圓，顯得相當亮眼，被民眾暱稱為蚊香茶園。

由於屬無租約占用，且林地本來就應該造林而非種茶，南投林管處認為，不管再怎麼吸睛也不能改變侵占、濫墾的事實，因此前年循法律途徑獲得勝訴，林姓占用者繳納罰款，並於去年4月砍除茶樹，返還林務局。

去年7月，南投林管處落實復育，以每公頃1374棵的植樹密度種上楓香，9月依苗木存活狀況作第1次補植；去年入冬後雨下得少，部分苗木枯萎；昨天有民眾到附近爬山，發現被砍的茶樹竄出新芽，蚊香茶園好像又要復活，而造林的楓苗卻死了不少。

林管處作業課長楊叔錠表示，今晨已上山實地了解，經清查楓香存活率約87%，還在85%合理範圍之上，民眾會覺得枯死較多，是因為該樹種冬季會落葉，在新葉尚未萌出前看似枯枝；枯死植株位置，都屬乾燥貧瘠處，將會補種櫸木和烏心石等耐旱樹種。

至於茶樹，當初毀園時為何不連根剷除？主要是為了防止原濫墾者回去繼續經營，且造林苗木成長期，也還是需要茶根幫忙水保；茶樹春天竄芽是正常的，往後撫育苗木砍草時，會把茶樹新枝一併砍除，今天已將雜草及新長的茶芽一併清除。連續幾年後，茶樹變弱勢，造林樹種將茁壯取代。

(中時)