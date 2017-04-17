蓮華池賞螢高峰期　2天湧進逾千人

蓮華池賞螢活動進入高峰期，社區志工協助遊客將手電筒包覆紅玻璃紙以避免光害，並定點解說導覽。（沈揮勝攝）

蓮華池這幾天螢況相當不錯。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉蓮華池素有「台灣生態挪亞方舟」美稱，今年賞螢季在8日起跑，15及16日是活動第2個周休假日，共湧進1000多名遊客，由於本周起正式進入高峰期，當地居民及民宿、導覽業者期盼，愛螢人士多利用非假日，降低環境負擔、兼顧旅遊品質！

蓮華池護溪保育協會理事長黃長聰表示，今年賞螢活動配合鄉公所協助於4月8日登場，預定5月14日落幕，其間非假日不收費，假日收取30元作為保險及導覽服務；但活動開鑼以來，假日與非假日到遊人數極不均衡，預期高峰期落差將會更大

導覽志工陳振權建認為，人潮與車潮固然為蓮華池及附近地區的民宿、營地及餐飲業帶來經濟商機，但就生態永續而言，過荷的交通衝擊及環境負擔，恐會形成不利影響。

蓮華池護溪保育協會建議遊客，盡可能將賞螢時程分散到非假日，減少塞車與停車之苦、讓賞螢食宿品質更有保障。目前蓮華池地區有「香菇寮」、「魚雅築」等8家露營區或民宿，因是山區，餐飲最好先打聽預約。協會連絡窗口：0937-784153，黃先生。

(中時)