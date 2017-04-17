把握黃金救援期 屏縣消防局CPR宣導登場

屏縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，一連辦理4場次「全民CPR暨防火宣導」活動。(林和生翻攝)

屏縣消防局為推廣並強化民眾急救意識與技能，分別於4月19日、4月29日、5月6日及6月4日，於縣內恆春工商工商、潮州國中、屏東女中、東港國小，一連辦理4場次「全民CPR暨防火宣導」活動，邀請縣民共同參與體驗學習。

消防局長許美雪指出，活動內容為「心肺復甦術(CPR)」以及「自動體外心臟電擊去顫器(AED)」操作與技巧，期許縣民都能具備急救技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命。

許美雪特別強調，當一個人失去呼吸心跳，身邊的人若在救護人員抵達之前能夠把握黃金急救時間，並配合目前政府廣為設置的AED使用，就有機會提昇到院前緊急救護的病患存活率，減少生命消逝的遺憾。

CPR暨防火宣導活動將由消防局動員所屬緊急救護技術員，且具備基本救命術證照的同仁擔任教官，現場規畫一連串急救技術教學外，更準備精美宣導品供參加人員索取，另外也設置防火防災宣導專區，陳列各式文宣品、海報，送給參加人員，有意參加民眾可逕洽消防局所屬各大隊或至消防局網站下載報名表報名。

(中時)