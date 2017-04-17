澎湖海上花火節實施交通管制
「2017澎湖國際海上花火節」將於4月20日正式登場，至6月22日止共施放22場次，其中觀音亭將施放16場，馬公警分局為維交通順暢，已縝密規劃交通疏導管制作為，籲請觀賞民眾配合，以避免交通壅塞。有關管制時間、管制點（路段）及停車空間規劃如下：
一、煙火施放開（閉）幕日暨平常日時間:4月20、24、27日，5月1、4、8、11、13、15、22、29日，6月1、8、15、19、22日，共計16日，每日18時至22時。
二、交通管制措施：徒步區：觀音亭園區、國立澎湖高級海事水產職業學校 側門路段、民生路段（民族路口至介壽路口）及介壽路段（民族路口至觀音亭大門入口），禁止車輛進入。機車停車場：臺灣菸酒公司旁停車場、警察局廣場（臨時停車場）、介壽路（觀音亭大門前至中正堂間自行車道）南側單邊路段及民族路、樹德路、治平路、明遠路等路段人行道。汽車停車場：地下停車場（中正國小、縣政府及文光國中18時至22時免費）、縣政府廣場及周邊道路停車格、明遠路停車場、馬公商港停車場、民族路（警光會館以北、仁愛路口以南）路段兩側。
三、煙火施作管制：為應煙火廠商預置作業需要，於活動當日或前一日，西瀛虹橋及其周邊路段禁止民眾進入，以免發生危險。
四、煙火施放管制：計有觀音亭園區北堤（觀音亭海堤步道第2座涼亭）、親水公園停車場入口處及觀音亭園區南堤（老人活動中心前）等3處管制點，於活動當日18時至22時禁止民眾進入。
(中時)
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