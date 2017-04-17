太陽節大閱兵 北韓上演飛彈秀

北韓15日在都平壤舉行的閱兵式上，首度公開展示了「北極星—2」型潛射中程彈道飛彈。（圖/新華社）

金正恩2月13日指導地對地中遠程戰略彈道飛彈試射，「北極星—2」型陸射版是在2016年8月成功發射的潛射飛彈基礎上研製的。（圖/新華社）

4月15日北韓紀念「國父」金日成冥誕的太陽節當天，最高領導人金正恩面對成千上萬軍民，並未多說什麼，不過他擴大展示的各式彈道飛彈，卻做了強而有力的宣言。

據美聯社報導，平壤當天在金日成廣場展示的武器，包括有朝一日射程或許可達美國大陸的洲際彈道飛彈，以及可從陸上及潛艦發射的固體燃料飛彈。

洲際彈道飛彈（ICBM）

北韓有利用重要節日展現軍力的傳統，而在金日成105歲冥誕當天，最受矚目的，就是洲際彈道飛彈。

在這次大閱兵中，北韓展示了KN-08洲際彈道飛彈。軍事分析家說，儘管平壤尚未做過飛行測試，但未來它們或許能攻擊遠達美國大陸的目標。

此外，北韓士兵還駕駛兩種移動式發射車（TEL），展示了裝在防護筒內的大型火箭彈。不過，韓國國防部官員無法立即確認，這些火箭彈是不是新型洲際彈道飛彈。

首爾慶南大學遠東研究所軍事專家金東燁（Kim Dong-yub, 音譯）說，由這些防護筒與發射車看來，北韓正在發展「冷發射」（cold launch）洲際彈道飛彈技術，在引燃飛彈前，才將它們彈射出來。這不僅能讓北韓避免有限的洲際彈道飛彈移動式發射車在發射時受損，還能讓飛彈發射後較難被偵察到。

專家口中的北韓KN-08洲際彈道飛彈15日在太陽節閱兵中展示。（圖/美聯社）

固體燃料火箭彈（SOLID-FUEL ROCKETS）

這次北韓大閱兵的另一個亮點，就是可以從陸上或海底發射的新型固體燃料飛彈。而它們之所以引起韓國關切，是因為它們在發射前，要比液體燃料飛彈更難偵察到。由於液體燃料飛彈在發射前，需要注滿燃料，得有加油車和其他車輛支援，因此比較容易被衛星發現。

像北極星（Pukguksong）飛彈就能潛射，去年8月北韓從潛艦試射時，它飛行了500公里，最後才墜落在日本附近海域，令金正恩龍心大悅，宣稱北韓獲得「不折不扣的核攻擊力」。

而北韓首度在閱兵上展示的，是「北極星—2」（Pukguksong-2），也就是是外國分析師口中的KN-15。北韓2月在試射時，它飛行了500公里，最後落在朝鮮半島與日本之間的公海。當時北韓為了測試，故意以傾角（lofted angle）發射。有些分析家認為，要是它以正常的角度發射，它的最大射程或許可達3,000公里。

中國專家認為，從射程上來看看，「北極星—2」導彈是針對日本。「北極星—2」是「北極星—1」型的改良版。而「北極星—1」是潛射彈道飛彈，原型應當是前蘇聯的SS-N-6／R-27，使用液體燃料，射程約在2,400-3,000公里之間。

(中時電子報)