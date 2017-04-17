澎湖縣106年模範母親代表出爐

五月，是個感恩的季節，空氣中瀰漫的是康乃馨的幽幽香氣，心中蕩漾的是無限的感恩與崇敬，人們的耳際頻頻響著歌頌母親的清音，悄悄告訴我們一年一度的母親節到了。

縣府每年在母親節期間，均熱切的受理各界推薦對家庭、社會無私奉獻的模範母親，並在母親節前夕舉辦一年一度『母親節表揚大會暨聯誼活動』，希望透過公開宣揚母愛的偉大，增進社會和諧，藉由模範母親表揚活動等方式，將其撫育子女之事蹟及精神發揚，以塑造家庭價值，成為社會之典範。

澎湖縣今年5鄉1市共選出20位模範母親，其中最年長的是96歲的蔡王机女士，年紀最輕的是60歲的陳貴麗女士。各鄉市推薦的模範母親代表分別是：馬公市7位：蔡王机女士、張林鴦女士、丘吳爵女士、陳石秋菊女士、高張霜女士、葉陳春丹女士、程章素蘭女士；湖西鄉3位：朱陳金女士、歐呂冬來女士、陳貴麗女士；白沙鄉3位：陳木耳女士、鄭蕭沈女士、陳王月裡女士；西嶼鄉3位：王夏蘭女士、董秀菊女士、許黃秋紅女士；望安鄉2位: 葉池會女士、劉伍桂美女士；七美鄉2位：夏陳清春女士、陳顏甘女士。

縣府社會處表示：106年5月13日上午9時30分在文化局演藝廳舉行表揚大會。

(中時)