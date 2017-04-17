興蘭海運無預警停航 屏縣消保官將協助團體訴訟
興蘭海運公司傳出無預警停航，造成預計往返後壁湖至蘭嶼的遊客權益受損，屏東縣政府消保官陸續接獲消費者申訴，截至17日上午受理消費申訴案件超過20件，初估已逾100名消費者權益受損。
消保官吳清宜還發現，5月28日蘭嶼鄉辦理國際馬拉松暨環境保護活動，經向蘭嶼鄉公所查詢報名人數共有988人，如加上參與眷屬，當日於蘭嶼旅遊人數應會達千人以上，已預約搭乘興蘭海運交通船應有數百人，受害人數可能更多。
由於業者至今仍未出面解決停航所造成損害，消費者造成的損害或旅遊行程受到影響，消保官將彙整消費者資料，委請台灣消保會高雄分會協助進行團體訴訟，向業者求償。
吳清宜建議消費者透過1950消費申訴專線，或行政院消保處網站線上申訴系統填寫申訴書，敘明搭乘日期、票券張數、已付金額（全額或訂金）、並留存付款收據，以供日後進行團體訴訟求償使用。
(中時)
關鍵字：興蘭海運
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