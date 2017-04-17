黃智賢：八田與一種的米 不是給台灣人吃的

黃智賢認為，八田與一種的米，不是給台灣人吃的。圖為嘉南大圳西港分線。（圖／本報資料照片，楊逸宏攝）

對於嘉南大圳興建人「八田與一」銅像被斷頭一事，引起社會關注。而「夜問打權」主持人黃智賢表示，嘉南大圳完工之後，種出來的稻米，不是給台灣人吃的。

黃智賢論證，1900年，台灣運去日本的稻米1400公噸，占台灣當年稻米生產總量的0.46%。可是1935-1938年之間，台灣出產的稻米，卻有50.8%輸往日本。因此，八田與一的神話禁得起檢驗嗎？

台灣人努力增產稻米，可是自己卻無從吃飽米飯，只能以地瓜簽果腹。之後因為日本發動戰爭，台灣人更加吃不飽了。

日本學者矢內原忠雄更說，當時台灣農民「無產化的程度日益加甚」。

更且，嘉南大圳完工以後，並不是想用水就可以用水，而是日本政府決定水怎麼分配。日本政府更強迫農民種甘蔗，否則就不讓嘉南大圳的水，流到你田裡。

而台灣的糖，每年90%以上是運到日本的。日本製糖公司一年的利潤，就可以蓋一條嘉南大圳還有剩。可見剝削台灣人多麼好賺！

黃智賢說，這樣的八田與一，其實是殖民地悲痛的記憶。很難想像韓國人會去紀念日本人在韓國的任何建設。政客們為什麼對八田與一這樣興奮呢？

黃智賢臉書全文如下：

八田與一銅像被砍頭，跟蔣中正銅像被砍頭，都是一種極端暴力的立場表達。都讓人憤怒，都該被譴責。台灣人，不該用這樣的方式表達意見。

但奇特的視，綠營政治人物卻只對八田與一銅像被砍頭義憤填膺，悲憤不平。賴清德對八田與一銅像被毀，心疼不已，對蔣中正銅像被毀，卻像是喜之不盡。

也正是綠營這樣一貫的雙重標準，不尊重史實，死心蹋地媚日的作為，對所有中國意象視之為寇讎的立場，讓台灣分裂成兩個認同完全不同的國家。看一下事實是什麼？

一：

八田與一是建了嘉南大圳烏山頭水庫(1930)。國民黨孫文學校整理了兩蔣在台灣40年，做了這些水利:

蔣中正:

阿公店水庫(1953)、霧社溪霧社水庫(1959)、中港溪大埔水庫(1960)、大甲溪谷關水庫(1961)、大漢溪石門水庫(1964)、後龍溪明德水庫(1970)、曾文溪曾文水庫(1973)、大甲溪德基水庫(1974)

蔣經國:

大甲溪石岡壩(1977)、新店溪直潭堰(1978)、基隆河新山水庫(1980)、淡水河鳶山堰(1983)、鳳山水庫、中港溪永和山水庫(1984)、頭前溪寶山水庫(1985)、新店溪翡翠水庫、八掌溪仁義潭水庫(1987)

但這些功績，當然理所當然要被漠視。如果再加上清朝三大水利設施: 瑠公圳，八堡圳，曹公圳，難道這個社會不會覺得很奇怪。為什麼前面的清朝和後面的兩蔣建設，通通都不算數？只有日本的八田與一，可以被歌頌膜拜？

二，

但是，八田與一的神話禁得起檢驗嗎？因為嘉南大圳完工之後，雖然稻米產量暴增，台灣人卻陷入地獄中！種出來的稻米，不是給你台灣人吃的。

(1)

1900年，台灣割讓給日本才5年。那一年，運去日本的稻米，才1400公頓，占當年台灣米生產總量，才0.46%。可是1935-1938年之間，台灣出產的稻米，卻有50.8%輸往日本。

1930年代，日本本土的日本人，每個人平均的稻米消費量，竟然可以是嘉南大圳完工以後，盛產稻米的台灣的1.6倍。

台灣人努力增產稻米，可是自己卻無從吃飽米飯。每個台灣人可以吃到的米飯，比清朝時期，少了很多，只能以粗礪的劣米和地瓜簽果腹。

之後因為日本發動戰爭，食物採用嚴格的配給制，台灣人更加吃不飽了。當時日本學者矢內原忠雄說，當時台灣農民「無產化的程度日益加甚」。

(2)

嘉南大圳完工以後，並不是你想用水就可以用水，而是日本政府決定水怎麼分配。除了你必須是乖順良民才有水可以用以外，日本政府更強迫農民種甘蔗。如果你明明有良田，想種稻子讓一家溫飽。那可是不准的。

日本規定你種甘蔗， 你就要乖乖種甘蔗。不然就斷水，不讓嘉南大圳的水，流到你田裡。看你稻子種不種得下去？

(3)

好了，你被迫種甘蔗了。日本規定，你的甘蔗只能賣給台糖株式會社，不能賣給別人。清朝時種甘蔗日子可以過得很好，因為你可以自己榨糖賣回唐山去。但這種好康，日本政府都然要自己獨吃，怎能容你台灣人過尚好日子？所以糖要專賣。

而跟你買糖的價錢，可是日本人的台糖決定，不是你決定。所以每斤糖的賣價，從1921年的11.6錢，跌到1937年的3.2錢。為什麼？因為糖價是日本人決定。而台灣的糖，每年90%以上，是運到日本的。

根據戚嘉林的研究，日本人在台排名前5大製糖公司1年的總利潤，是嘉南大圳10年工程費的1.4倍 。只是一年的利潤，就可以蓋一條嘉南大尊還有剩，可見剝削台灣人多麼好賺！

這樣的八田與一精神，其實是殖民地悲痛的記憶。很難想像韓國人會去紀念日本人在韓國的任何建設。政客們為什麼對八田與一這樣興奮呢？

2007年陳水扁頒贈對八田與一的褒揚令。2008年馬英九上任中華民國總統前，去參與水利會舉辦的八田與一追思會。2009年總統馬英九再次到烏山頭水庫，參加「八田與一技師 逝世67週年追思音樂會」，還宣布要蓋「八田與一紀念園區」，經費大概1億元左右。

我堅決反對砍八田與一銅像的頭。但任何一個有骨氣的台灣人，怎能紀念八田與一？卻遺忘自己先人的痛苦與悲傷？遺忘自己先人的努力與貢獻？

(中時電子報)