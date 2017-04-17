環檢警結盟 打擊汙染查獲3家工廠違規

台南市環保局今天會同警政署保七總隊第三大隊第三中隊共約40餘人，兵分5路同步稽查善化區、仁德區、永康區及後璧區等5家工廠，當場查獲3家工廠違規，分別違反水汙染防治法或空氣汙染防制法或廢棄物清理法處理。

環保局表示，被查獲違規的工廠中，後壁區某水泥業者由於沒有依法設置防塵設備，依空氣汙染防制法可裁處10至100萬元外，該業者也因沒有妥善收集作業廢水，違反水汙染防治法可裁處1至600萬元；不僅如此，該業者還因廢棄物沒有分類儲存及未依規定申報，分別違反廢棄物清理法規定，可分別裁處6000至300萬元。

此外，善化區某飼料生產業者因空氣汙染防治專責人員去職後，並未依規定換替或設置代理人員，違反空氣汙染防制法可裁處20至100萬元；又因未依規填寫空氣汙染防治報表，違反空氣汙染防制法可裁處10至100萬元。

至於仁德區某焊材生產業者因部分廢棄物未依規申報，加上現況與許可內容不符及部分廢棄物未依規標示，分別違反廢棄物清理法規定可分別裁處6000至300萬元。

環保局強調，「環境保護，人人有責」，裁罰只是手段，希望業者不要心存僥倖，以身試法；同時，環檢警結盟也將繼續無預警行動，不分晝夜加強打擊環境犯罪行為。如果民發現任何環境犯罪行為，請立即通報環保局（公害陳情專線:0800-066666），共同打擊不法業者。

(中時)