看台灣三級棒球 蕭一傑：球員為打球而打球

蕭一傑過去曾在日本打過學生棒球，深知兩國環境差異。(本報資料照)

台灣三級棒球「菁英式」訓練該不該改變？各界都有不同看法，17日立委蘇巧慧和張廖萬堅召開的棒球員生涯公聽會中，球員工會、三級棒球的教練、或是現役職棒球員等支持改變者，都認為可借鏡美日職棒改革，曾赴日打過甲子園、大學聯賽的富邦悍將投手蕭一傑深有感觸，「在台灣都是為了打球而打球，都想著要進職棒！」

蕭一傑的學生時期，國小跟國中都在台灣打球，高中短暫待高苑工商，獲日南學園高校願提供資金補助，動身赴日打球，還曾於甲子園登板投球；畢業後繼續就讀奈良產業大學，畢業後才投身日職選秀加盟軟銀。親身參與台灣跟日本的學生棒球，蕭一傑對兩邊訓練方式的差異，感觸甚深。

「到日本才發現，球員重視學業」蕭一傑表示，日本球員跟台灣不同，雖然都是一個班級，但可以自己選擇進路，且都能拿到不錯的成績，「在日本，打球是一個過程，他們的目標不一定是要打職棒，打球是鍛鍊身體。」

從職棒退役、如今擔任鶯歌工商棒球隊教練的王傳家，也不贊同菁英式的訓練，他表示在基層7年來，發現基層球員們價值觀扭曲，「有些訓練為重點的學校，為了贏用手段讓選手去就讀」，並點出國小、國中比賽太多的問題，「讓球員有理由不參與學術學習」，認為比賽、國際賽減少，才有助台灣棒球發展。

(中時電子報)