台東縣汙水下水道工程， 2027年達到全縣25％實施率

台東縣長黃健庭今天視察汙水下水道工程。（莊哲權攝）

台東縣長黃健庭今天視察汙水下水道工程。（莊哲權攝）

台東縣汙水下水道接管率0.57％，全台倒數第3，僅贏嘉義市及澎湖縣，台東縣政府去年2月開始闢建台東市系統，總經費34億元，營建署補助98％，縣長黃健庭今天視察時表示，預計以10年時間、分3階段工期，2027年達到全縣25％實施率。

台東全縣汙水下水道目前僅知本系統達到0.57％實施率，縣府去年2月開始在台東市進行汙水處理廠，及系統內的2萬多家戶周邊設管工程，縣長黃健庭今天視察時表示，為了環境永續，汙水下水道工程不得不做、越早做越好，造成交通不便，請民眾原諒。

建設處城鄉環境工程科長馬志安說明，台東市汙水下水道工程分3期，總經費34億元，預計2027年完成，接管用戶可達2萬600戶，接管率可達25％。第1期工程預計3年後完成，可處理台東市系統600多戶、每日4000噸汙水，屆時全縣總汙水下水道系統實施率破可望突破1％；而汙水處理廠預計6、7月發包，2019年底完成。

黃健庭強調，過去台東缺乏工業發展、財政困難，汙水下水道系統落後全國，近幾年經濟、觀光發展起來，環境保護意識抬頭，縣府向中央爭取經費，一定要把汙水下水道系統完成。

(中時)