東勢四角林場 日喝咖啡夜賞流螢
台中市農會所屬的四角林場休養生息30餘年，成為螢火蟲良好棲地，園區也於5年前轉型為咖啡莊園，配合初夏季節成蟲羽化，今年特舉辦為期一個月的「喝咖啡．賞螢趣」活動，邀請遊客品嘗手沖咖啡，夜訪「螢」河美景。
位於東勢區東北郊的四角林場佔地175公頃，因不施用除草劑且無光害，每年4月中起，百萬隻螢火蟲分批露面見客，入夜後，點點螢光在杉木、楓香、肖楠、相思樹及桂竹閃爍，林間自104年起種植近7千株咖啡樹，與螢火蟲共生共存，「螢火蟲咖啡」名號不脛而走。
台中市農會推廣部主任張銘政表示，四角林場以黑翅螢、黃緣螢數量最多，數量全台排名前5名，最佳觀賞期自4月中起持續至5月中旬；「喝咖啡．賞螢趣」活動下午4時入園，遊程包括咖啡種植區導覽、手沖咖啡品嚐及螢火蟲解說導覽等，每人收費300元，每日限60人。
賞螢首發團15日入園，遊客目睹點點綠光在林間、草叢中飛舞，讚嘆聲連連，不過有一家三口為找尋賞螢熱區，深入林區探險，差點在「螢河」迷路，幸好導覽員清點人數時發現。市農會表示，園區無照明設施，賞螢路線經事先規劃，避開崎嶇路段，籲遊客切勿脫隊。
(中時)
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