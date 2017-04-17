農機修護成發明王 周昱廷半修半相送
周昱廷不但是農機守護員，還是發明王，因台灣耕地面積小，大型農機不適用，因地制宜研發、改良出許多小型農機，例如噴霧收管機等獲專利，且不吝提攜後進，免費傳授農民基本維修技術，農民佳評如潮，也獲模範勞工表彰。
周昱廷擁有乙級農機修護證照，目前經銷及維修的農機與園藝機械以小型為主，如噴霧機、中耕機、乾燥機、鏈鋸、剪枝機等。
周昱廷修農機常常「半買半送」，總是免費診視故障農機，如無動用大動作修護或僅置換小型零件，都沒有收費，還免費教農民如何維護，遇到學習動機強烈的農友，則傾囊相授。
周昱廷指出，台灣農耕面積普遍零碎，進口的農機泰半都是大型的，因為歐美耕地大多數是動輒上百公頃的農場，根本不用於國內農地。然而，耕地固然小，若全以人工為之，也是很耗人力，他才會投入小型農機的研究。
10年前他首次研發成功的噴霧收管機，使農友在作業上達到省時、省力、輕便的效果，很受好評，目前還有陸地行走式遙控噴霧機、溫室專用陸地行走式小型噴霧機等送專利核准中。
因應愈來愈多的溫、網室設施栽培，他正在研發「線控溫室升降採收機」，完成後可線控升降採收2、3公尺高的農作物，免除使用梯子上下及移動的疲累，並360度轉向及負載搬運250公斤農產品，一機多用。
(中時)
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