虛報加班與值班費3萬餘元 消訓中心1科員起訴

位在南投縣竹山鎮的內政部消防署消防訓練中心，1名黃姓科員涉嫌從2014年3月起約1年的時間，詐領加班費及值班費合計3萬1168元；南投地檢署調查偵結，17日依貪汙罪嫌將他提起公訴；另2名科員罪證不足不起訴。

起訴書指出，黃嫌在消訓中心負責水域裝備器材、採購及訓練場所之管理、保全等業務，加班費每小時220元、值班費1天800元；他坦承詐領加班費2萬1568元、值班費9600元，合計3萬1168元，並已將不法所得全數繳回。

檢方表示，被告偽造加班與值班紀錄合計達21次，建請庭上採「1罪1罰」原則，分論併罰。

(中時)