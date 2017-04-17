男不滿妻看韓劇 猛發2百簡訊 二審判離婚獲准
李姓男子與妻結婚18年，被指控要求妻女百依百順，強力干預生活，還曾辱罵妻「像可憐的狗」、怪岳父母「生出一堆腦瘤的女兒」，2014年起以妻愛看韓劇導致女兒也跟著看而近視，兩年間發給妻的家人近200則抱怨及汙衊外遇等簡訊，李妻以對夫的大男人主義已忍無可忍，訴請離婚，一審、二審都判准。
李男在民國87年1月間與妻結婚，要求她辭掉工作，妻婚後不斷溝通，獲同意當美語兼職老師，她在88年生下女兒，李男調職新竹，兩人搬到新竹居住；李妻在93年腦部檢查發現腫瘤住院開刀；李男在100年退休，搬回台中買妻子娘家同棟的公寓居住，李妻閒暇以看韓劇消磨時間。
李男遭指控，誣指17歲女兒愛看韓劇、選學校社團活動都受妻及小姨子慫恿，他在103年起的兩年間不斷傳簡訊給岳父母、小姨子及小舅子等人共近200則，其中，半夜約近30則，李妻及家人都不勝其擾，承受到很大的精神壓力，李男自105年2月起停止支付家中生活費。
李男則抗辯指稱，他深愛妻子，負擔家中開銷，兩次出資購屋都登記在妻名下；妻開刀治療也多次陪伴，並否認曾向岳父母抱怨「生了這麼多腦瘤的太太給他是罪孽」，他發簡訊是為表達不滿及關心妻子看韓劇，雖措詞不當，但是為能獲重視。
台中地院一審判准離，李男不服上訴。台中高分院綜合審酌雙方婚姻已難修復，並無法繼續婚姻共同生活，徒增彼此更深怨懟，對李妻訴請離婚判准。全案仍可上訴。
(中時)
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