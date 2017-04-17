新聞深喉嚨》「蔣公vs.八田」斷頭兩樣情...「轉型正義」成免罪金牌？

中天新聞

台南烏山頭水庫內的八田與一銅像，16日驚傳遭人斷頭，且頭顱不知去向。視八田與一為偶像的台南市長賴清德得知後震怒，不但下令警方成立「專案小組」，還派出「刑事鑑識人員」地毯式搜索，把銅像受損當成活人命案來辦，而且由於5月8日就要進行年度追思會，賴清德還指示盡速修復銅像，預計1週內就要修復。但問題是，意外嗎？近日，基隆獅球嶺公園內的蔣介石銅像遭人斷頭斷手斷腳，新北飛駝社區蔣介石銅像被砍頭、萬里鹿堀坪古道的被人持斧頭「斬首」，北一女校園內的遭人以垃圾袋套頭，銅像嘴部與頸部都被用膠帶貼住，北市內湖區也被發現有蔣介石銅像被斷頭，「斬首」銅像者還得意洋洋在網路上Po文炫耀。相較於賴清德「呵護」八田與一銅像，蔣介石銅像受損卻無人聞問，自然會激起部分價值觀的民眾憤怒，而若是社會對立持續升高，現在砍銅像，難保不會有更激烈暴力的行為出現？

去年當「南海仲裁」風雲緊急之際，海巡署竟悄悄撤回了常駐太平島的兩艘艦艇，即便朝野都有罵聲，海巡署還是堅持風浪太太，無法長期停泊之類的「爆瞎」理由。但近日，國防部卻又放出消息，說向海巡署提出了「17套劇本」，甚至要在太平島上部署「刺針」等防空飛彈！百噸艦艇都不派，卻部署防空飛彈，陸戰隊不派回太平島，難道要讓海巡官兵操作飛彈？這消息，該怎麼看？有什麼內幕嗎？

中天新聞

蔡總統上任之後的首次「漢光兵推」，竟然就一改在4月底以5天時間模擬台海防衛戰的往例，一推要推1個月！過程中，空海陸三軍先預演，再到國防部預推，最後才正式推演。有軍方人士指出，這是因為高層擔心，僅花5天時間兵推，萬一結果打輸了，容易被外界誤讀為台灣只守5天就淪陷，這對民調低落的蔡政府，將是一記信心的打擊。更令人擔心的是，還有軍方內部人士抱怨，過往兵推對兩岸軍力設定「不實」，且因兵推時間過短，又把解放軍戰力極大化，才造成國軍難以抵禦。因此，今年漢光電腦兵推的參數設定，將會讓兩岸作戰兵力接近「真實」。當軍事專業淪為只為政治服務，這恐怕才是真正的國防危機？

韓半島「4月危機」「喬」好了嗎？北韓尚未進行核試，雖然試射飛彈，但是飛行4秒就「失敗」！美國總統川普又自爆，既然已經合作處理北韓問題了，為什麼還要把中國視為匯率操縱國呢？所以，真的都「喬」好了？

中天新聞

許多獨派人士一直認為，消滅了「中華台北」，就能以「台灣」名稱參與國際組織或國際賽會，夢可以醒了！正在江蘇無錫舉行的乒乓球亞錦賽，大陸央視被發現悄悄將台灣代表隊的官方稱呼「中華台北隊」改為「中國台北隊」，不只各大官方媒體微博發佈戰果時全都改了，在比賽直播時右下角的標識也改了。大陸官方傳媒大肆跟進報導，還以「重大訊號」作標題。據觀察者網和騰訊網報導，央視報導本次乒乓亞錦賽的賽程結果，在本月10日及之前，都是以在國際體育賽事中慣用的「中華台北隊」，來稱呼台灣代表隊。但從本月11日開始，央視突然開始改稱台灣代表隊為「中國台北隊」。這到底有什麼意義？

中天新聞

中國大陸異議人士張向忠參加8天7夜的台灣環島旅行，不過在13日自行選擇脫團，聲稱想要尋求台灣的「政治庇護」。他在15日受訪時提到：「中國大陸14億人口，有10億人嚮往自由、民主的中華民國，大陸民主的人士希望在這2年推動民主運動，結束掉一黨獨裁的國家」。又說在大陸「翻牆」看到台灣NGO工作者李明哲被關的消息，來台之後又看見其妻子李凈瑜的公開信，讓他受到很大的鼓勵，「我覺得哪裡有中華民族骨氣的人，我就決定留在那」，因此決定要跳機尋求台灣庇護。但陸委會主委張小月17日表示，張向忠本人並未和政府任何一個機構聯絡，而《兩岸人民關係條例》中沒有「政治庇護」。所以，現在這到底什麼狀況？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)