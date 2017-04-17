湖口高中羅翊瑄 獲保德信青少年志工菁英獎

新竹縣湖口高中3年級學生羅翊瑄近日獲選第17屆「保德信青少年志工菁英獎」，縣長邱鏡淳17日特別頒獎表揚。（陳育賢攝）

新竹縣湖口高中3年級學生羅翊瑄，高1起就為鄰近的華興國小學弟妹們上生命教育課程，並參與特殊教育學生運動會、愛心義賣活動、特教小天使才藝表演等服務，今年她因此獲第17屆「保德信青少年志工菁英獎」，縣長邱鏡淳17日特別嘉勉並頒獎表揚。

縣府教育處指出，「保德信青少年志工菁英獎」(The Prudential Spirit of Community Awards，簡稱SOC)於1995年創立於美國，目的是為了表揚在志願服務方面表現優異的國中、高中學生。這是1項屬於青少年志工的特殊榮譽，台灣自2000年起也加入此活動推行之行列，2006年成立「財團法人保德信青少年基金會」，結合多方資源，盼更有效地推廣青少年志願服務的風氣。

保德信青少年基金會表示，「保德信青少年志工菁英獎」在台灣推行17年，至今鼓勵超過6萬名青少年投入志願服務行列，青少年是社會持續進步的動能，基金會鼓勵青少年關懷土地，勇於運用專長和創意去改善問題，進而發揮影響力。

今年共有5050位青少年志工角逐，羅翊瑄能夠脫穎而出，榮獲全國僅120人的奉獻獎肯定，實屬難得。

邱鏡淳表示，志願服務是新竹縣的重點施政方針之1，希望藉由年輕學子的服務熱忱，帶動新竹縣所有大、小朋友一起投入志工行列，讓有需要的人都能被照顧到，創造更溫暖祥和的社會。

羅翊瑄開心的說，她很享受施比受更幸福的切身感覺，國中時就會在路上幫助過馬路的拾荒老人，高中起帶社團，更喜歡每場活動後的那股充實滿足的感覺，尤其在與特教學生互動中給自己不能放棄的意志覺醒，看著那些條件不好的孩子是那麼努力、堅強，擁有健全身體、家庭和樂的自己，更要把愛散發出去。

她一直銘記師長的提點，幫助人是把希望的種子播下，不求回報，而是有更多人、接受幫助的人播種更多希望。

湖口高中訓育組長盧廷藏則指出，翊瑄在學校已掀動播種希望的風潮，在推展服務學習的領域上，她幫助別人也幫助了自己，在校內實務分析調查，參與服務的學生因接觸對象所激發的生命光譜，較能以正面迎向考驗，她能獲獎讓大家很興奮，讓更多希望札根下去。

(中時)