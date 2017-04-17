蛤!腳底長藍紫色斑塊竟然是腫瘤
一位79歲的男性兩年多來在足部出現藍紫色的斑塊，由於不痛不癢而未加理會，沒想到斑塊越長越大，深怕會傳染給家人而求診。澄清醫院皮膚科主任柯偉立表示，該患者是罹患典型卡波西氏肉瘤，這樣的患者通常是較高齡的男性，與HHV-8(人類皰疹病毒第8型)病毒感染有關。
這位高齡患者是兩年多前，陸續發現在雙腳的腳底、腳踝、腳趾有零星的藍紫色斑塊，以為是年紀大了長了一些斑點，又不痛不癢才未積極尋求治療。但斑塊卻逐漸變多變大，而且斑塊的表面呈現硬硬的突起，患者深怕這樣的皮膚病會傳染給家人而到皮膚科求診。
柯偉立表示，由於患者年紀頗高，從斑塊的分布及外觀顏色判斷有可能是屬於「典型卡波西氏肉瘤」，再經組織切片檢驗，證實是與HHV-8病毒感染有關的卡波西氏肉瘤。因患部面積不小，無法進行患部切除手術，建議用放射線療法來治療病灶。
柯偉立說，這類典型的卡波西氏肉瘤，好發在高齡男性的肢體上，絕大多數先出現在下肢，尤其是足部或踝部，為深紫藍色的斑塊，多無症狀，時間久了也可能會侵犯內臟，若侵犯淋巴腺或靜脈可導致水腫。
放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜表示，典型卡波西氏肉瘤接受放射線治療的效果不錯，通常接受三週的療程後，突起的腫塊就會明顯平消，顏色也會由藍紫色轉為褐色，表示皮膚的病毒已逐漸被殺死，對患者的生活品質有很大的助益，這類的卡波西氏肉瘤透過放射線治療是可以完全控制的。
(中時)
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