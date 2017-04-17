長期鼻塞可能是鼻甲肥大 微創手術降低風險
不少病患長期飽受鼻塞之苦，仰賴藥物治療卻沒效果，當心可能是鼻甲肥厚！為恭醫院耳鼻喉科醫生曾德銘臨床發現病患長期鼻塞，藥物治療未見改善，診斷後發現是慢性下鼻甲增生肥厚，嚴重時將造成永久不可逆的鼻塞，不可輕忽。
42歲陳姓餐飲業者長年菸酒、檳榔不離身，體重過胖且常鼻塞，晚上睡覺打呼異常大聲，嚴重影響枕邊人睡眠品質，陳男到診所拿口服抗組織胺藥、鼻噴劑改善鼻塞情況，未有明顯改善，到醫院求助醫師，檢查發現為慢性下鼻甲增生肥厚。
為恭醫院耳鼻喉科醫生曾德銘說明，陳姓病患診斷為雙側下鼻甲肥大，因進出鼻部空氣減少常感覺鼻塞，輕者會有頭昏腦脹、注意力無法集中，嚴重者會出現胸悶、頭痛，甚至無法工作及入眠，甚至會有睡眠呼吸中止現象。
曾德銘利用新一代下鼻甲微創手術，以動力旋轉刀經由鼻子入經黏膜下，吸除肥厚增生的鼻甲，完整保留鼻黏膜功能，傷口僅2至3毫米，最快當天能出院。相較傳統手術傷口約3公分，容易出寫血、反覆結痂，且需要3週才會恢復，風險降低不少。
陳姓餐飲業者術後明顯感覺呼吸順暢，睡覺幾乎沒有打呼聲，他與妻子到診所感謝醫師優良醫術。醫生曾德銘認為，預防勝於治療，民眾平常除要多保暖、運動，也要有規律生活作息，注意衛生習慣，長期鼻塞的人應盡早就診治療找出原因。
(中時)
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