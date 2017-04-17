助紂為虐？ 英議員要取消阿薩德嬌妻英國籍
敘利亞政府日前被指控對國民發動化學武器攻擊，造成將近百人因此喪生，讓美國對其強烈譴責，甚至對敘利亞發射了59枚巡弋飛彈報復，而敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)也被指為是罪魁禍首。而近日阿薩德的英籍妻子艾絲瑪(Asma al-Assad)，遭英國議員指稱是「助紂為虐」，呼籲內政大臣路德(Amber Rudd)要取消她的英國公民的身分。
自由民主黨外交事務發言人布雷克（Tom Brake）表示：「敘利亞的第一夫人並非只是普通的英國公民，而是敘利亞政府的發言人之一，外務大臣強森(Boris Johnson)呼籲其他國家要對敘利亞多做一點事，但其實英國政府自己就可以對艾絲瑪說，停止利用妳的地位捍衛敘利亞的暴政，不然就取消妳的公民資格」。而國會議員扎哈維（Nadhim Zahawi）也對此表達支持，他認為艾絲瑪是「敘利亞政府的宣傳機器」，更說她此舉是「犯下了戰爭罪」，也說英國政府有權力取消危害國家利益的人的公民資格。
艾斯瑪·阿薩德在英國出生並在英國受教育長大，她的雙親皆是敘利亞人，2000年與現任敘利亞總統阿薩德結婚，遇有3名子女，在此之前她在英國擔任一名投資銀行家。而日前當外界譴責阿薩德使用化學武器攻擊自己國民時，艾絲瑪在社群軟體上表達對丈夫政府的支持。不過取消她的英國護照並不會讓她成為沒有國籍的人，因為目前她擁有英國、敘利亞雙重國籍。
(中時電子報)
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