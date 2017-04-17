斬首八田與一銅像 李承龍笑答：該做的事就是要做

前台北市議員李承龍在台南警方護送（右）搭高鐵南下，在歸仁高鐵站由麻豆警方接手押回台南地檢署偵辦。（程炳璋翻攝）

邱姓女子在高鐵站全程不發一語。（程炳璋翻攝）

涉嫌斬首八田與一銅像的前台北市議員李承龍與綽號「白茉莉」的女子邱晉芛17日傍晚在警方陪同下搭高鐵抵達台南，由麻豆警方接手送往台南地檢署接受偵訊，面對外界詢問斬首動機，邱女未發一語，李男則微笑回應「該做的事情就去做」，並未清楚交代銅像頭顱去處，僅稱「頭在台灣」，隨即坐上警車離去。

(中時)