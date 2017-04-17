「蚊子博士」3招滅蚊 換回一夜好眠

「蚊子博士」提供3點滅蚊妙招，讓你一夜好眠。(圖/康健雜誌提供)

睡到正香，忽然耳邊「嗡嗡」響，任誰都會燒起滿肚無名火。研究蚊子超過70年、最了解蚊蟲習性的「蚊子博士」連日清教你如何消滅蚊子，一夜好眠。

第一招，在角落放紫外光捕蟲燈

連日清指出，蚊子會被紫外光或波長接近紫外光的光線吸引，利用這特性，在屋內平時光線不足、少人出入的角落和暗處擺上幾盞捕蟲燈，24小時不關燈，不到一星期就足以把藏匿屋裡各縫隙的蚊子一掃而光。蚊子有躲在陰暗處休息的習性，一見紫外光就會中招，除蚊效果絕佳。

他也表示，坊間流傳的一些說法，例如現在蚊子愈來愈不受紫外燈吸引、放盞燈根本沒用等，依他的經驗，並沒有這問題。

連日清強力推薦「捕蚊燈滅蚊法」，他在自家就放了好幾盞光觸媒燈（因為較省電）。不過他提醒，蚊子被電死後會堆積在電柵上，一定要勤清理，否則電柵失去瞬間通電效果，招來蚊子也沒用。

第二招，用毒糖水設下「甜蜜陷阱」

蚊子滿屋子亂飛，牠振翅的能量並非來自人血，而是來自燃燒醣類。連日清指出，雌蚊吸血是為了吃飽營養物質如蛋白質，使肚子裡的卵成熟；非必要其實蚊子也不會冒著喪命的風險去叮人，不產卵的雄蚊就更不會接近人類皮膚，一語打破迷思。

既然需要醣類，所以糖水對雌雄蚊都是一頓美食。先配好5％的糖水，接著依照硼酸與水1：100的比例加進硼酸（西藥房及化工原料行有售），蚊子吸食以後，吃得量多的當下毒斃，吃得少的也會破壞胃部組織，在幾天後因消化功能喪失「餓死」。而因硼酸本身有防腐效果，1～2個星期再換一碟新鮮糖水即可。

連日清還有獨門秘技，在糖水裡摻進一些氣味強烈的果汁（如芭樂汁），引誘蚊子的效果更好。不過要小心，千萬別讓小朋友或寵物誤食。

第三招，開檯燈+蒼蠅拍，蚊子手到擒來

關掉電燈的臥房裡，耳邊突傳嗡嗡響，這時打開檯燈，蚊子會因瞬間的亮光而短暫盲目，停在附近的牆壁上，一支蒼蠅拍就能打死。

不過連日清表示，爬上爬下打蚊子只是治標的方法，重點還是在善用捕蚊燈、清理室內外積水容器（例如帆布凹陷處、花盆底下水盤、神明前供桌上的花瓶等），才是治本之道。他不建議用蚊香，他指出，因為蚊香常只能驅蚊，無法真正殺死蚊子，效果有限。

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(中時電子報)