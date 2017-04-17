孝子半夜載母送醫 警車飆速順利開道
43歲陳姓男子17日凌晨，載著嚴重腹痛的母親求助大甲派出所，希望能協助開道，送病母到梧棲童綜合醫院，員警汪俊豪因6歲兒子上個月才住院，感同身受陳男的焦急之心，沿路示警狂馳21公里路開道，13分鐘後順利將陳母護送就醫。
大甲警方表示，陳姓男子今日凌晨3時49分，駕車載著慢性病的65歲母親到派出所求援，心急如焚地表示，母親肚脹腫痛哀豪不已，原本想自行載至童綜合就醫， 但又擔心夜間飆速十分危險，希望警方能開道協助。
汪俊豪見陳母肚子異常脹大，表情十分痛苦，立即駕警車開道，自西濱公路台61線，以140km/hr狂馳21公里遠，沿路鳴笛示警，原本約25-30分鐘車程，僅13分鐘即抵達童綜合醫院，經治療後已於今天早上6時許離院。
汪員謙虛表示，自已的6歲兒子於3月份，因腸病毒高燒不退同樣急送童綜合急診室，非常能體會家屬的焦急，基於同理心全力協助；陳姓家屬深表感激，直說幸好有警方幫忙開道，爭取搶救黃金時間。
(中時)
關鍵字：童綜合醫院
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