屏縣環保局 再查獲19家牧場違規

屏縣環保局整隊進行轄區畜牧業者稽查，稽查吳假期。(林和生翻攝)

屏縣環保局進行轄區牧場稽查，共查獲19處違規。(林和生翻攝)

稽查無假期！屏東縣政府環保局周日再次執行牧場擴大稽查作業，由環保局長魯臺營及副局長宋增紅親自帶隊，共計14名人員、兵分五路，針對萬丹地區養豬牛業者進行稽查，在查核27家牧場中，共查獲19家牧場有違規情形，包括繞流排放原水及未申領水汙染防治許可情形，全屬嚴重違規，將依法嚴處。

環保局查獲的違規包括1家繞流排放原水及1家未申請水汙染防治許可的嚴重違規，最高可依水汙防治法，裁處2000萬元以下罰鍰；另查獲有2家疏漏廢水、4家廢水處理設施未依水汙染防治許可操作情形，最高亦可處600萬元以下罰鍰。

還有3家排放水質不佳，已採水送驗，如未符標準最高亦可處60萬元罰鍰，另有未設水錶或告示牌等一般違規，亦將處以1萬元以上600萬元亦下罰鍰。

環保局再次重申執法決心，針對廢水汙染查核除例行查核外，亦將不定期執行擴大稽查勤務，不論是夜間或假日都將排定值勤業務，強調查緝沒有假期，切勿心存僥倖，以身試法，對於惡意違規業者，絕對予以重罰。

同時呼籲民眾若發現不肖業者有汙染環境行為，主動提供相關事證予公害陳情專線(0800-066666或7351928)檢舉，共同打擊汙染犯罪，維護屏縣生活環境。

(中時)