屏縣環保局 再查獲19家牧場違規
稽查無假期！屏東縣政府環保局周日再次執行牧場擴大稽查作業，由環保局長魯臺營及副局長宋增紅親自帶隊，共計14名人員、兵分五路，針對萬丹地區養豬牛業者進行稽查，在查核27家牧場中，共查獲19家牧場有違規情形，包括繞流排放原水及未申領水汙染防治許可情形，全屬嚴重違規，將依法嚴處。
環保局查獲的違規包括1家繞流排放原水及1家未申請水汙染防治許可的嚴重違規，最高可依水汙防治法，裁處2000萬元以下罰鍰；另查獲有2家疏漏廢水、4家廢水處理設施未依水汙染防治許可操作情形，最高亦可處600萬元以下罰鍰。
還有3家排放水質不佳，已採水送驗，如未符標準最高亦可處60萬元罰鍰，另有未設水錶或告示牌等一般違規，亦將處以1萬元以上600萬元亦下罰鍰。
環保局再次重申執法決心，針對廢水汙染查核除例行查核外，亦將不定期執行擴大稽查勤務，不論是夜間或假日都將排定值勤業務，強調查緝沒有假期，切勿心存僥倖，以身試法，對於惡意違規業者，絕對予以重罰。
同時呼籲民眾若發現不肖業者有汙染環境行為，主動提供相關事證予公害陳情專線(0800-066666或7351928)檢舉，共同打擊汙染犯罪，維護屏縣生活環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。