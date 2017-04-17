前亞姐醫美事故毀容 過「殭屍生活」崩潰生不如死

前亞姐鄭伊娜因發生美容意外毀容，讓她長達一年半陷入低潮，過著生不如死的殭屍生活。(取材自鄭伊娜臉書)

前亞洲小姐鄭伊娜貌美如花，沒想到前年竟發生毀容意外，當時她剛與亞視約滿轉往新公司，為了臉蛋美麗，到美容院做雷射療程，結果竟發生美容事故，導致爛臉，明星重要的臉蛋上頭留了疤，新公司為她接的節目、廣告因此喊卡，損失了數百萬元，鄭伊娜更因此掉到谷底，外出戴口罩不敢見光，形容那段日子生不如死。

鄭伊娜接受香港《蘋果》專訪，形容自發生醫美意外後的一年半，她像殭屍般活著，「臉上有疤痕跟毀容沒有分別，別說是藝人，一般人皮膚有傷都不開心了，工作生活都受影響」，而為了求盡快康復，她四處求醫，表示人生中不曾看過這麼多醫生，這段期間吃過的藥少說有千粒以上，且藥效強勁，讓她每天只有4小時是有精神的，其他時間無精打采，且誰都不想見，憂鬱症、抑鬱症、人群恐慌症全都找上門，「試過在街上見到熱鬧人群，就會失控尖叫」」，覺得活著好漫長。

而身心皆染病的她，也因此無法工作，沒有收入不能繳房租，最後只能靠父母接濟，且因吃了太多類固醇、抗生素，導致子宮發炎，女性器官機能出現問題，讓她近乎崩潰，幸好現在簽約進了新公司，狀態逐漸恢復，正進軍中國，拍攝偶像劇。

(中時電子報)