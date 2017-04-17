全中運22日彰化登場 1萬5千名好手一較高下
全國中等學校運動會在本月22日至27日，將於彰化「競艷」登場，將有逾1萬5千名體育好手齊集彰化縣一較高下。彰化縣政府17日在縣府中庭舉辦記者會，邀請全國民眾一起到彰化為選手加油。
員林市育英國小學童扮成花仙子，以熱情活潑的舞蹈為記者會開場，縣府團隊各局處首長與多名縣議員都到齊，西本科技、岱宇國際、泰山、味丹等50多家贊助廠商代表也到場，一同手持環保聖火點燃LED背板，齊聲宣示「我們都已經準備好了！」
彰化縣長魏明谷指出，為期6天的賽事，將有19個競賽項目在全縣各場館輪番登場，感謝贊助廠商及扶輪社友提供家庭住宿空間，讓來自全國1萬5千多位選手及教練有地方住宿。全中運為城市做運動行銷，藉此打開彰化縣知名度，也透過賽事改善、提升縣內的運動場域和設備。
魏明谷說，彰化是兼具美食、文化與觀光的城市，這季節適逢油桐花開，他呼籲選手與觀戰民眾來到彰化，別忘了順道前往八卦山油桐花季、鹿港老街、田尾花海和王功漁港等地走走，品嘗美食小吃。
全中運聖火7日起在各縣市傳遞，19日將回到彰化縣溪州鄉並在全縣26鄉鎮傳遞，預計21日晚間回到彰化市，縣府將在縣立體育館舉辦聖火傳遞暨縣民之夜，邀請玖壹壹、卓文萱、陳雷等知名歌手齊聚歡唱，搭配創意舞蹈表演等，勁歌熱舞、點燃賽事與選手熱情。
(中時)
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