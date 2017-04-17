全中運22日彰化登場 1萬5千名好手一較高下

彰化縣長魏明谷致詞歡迎各界好手一同到彰化比賽，藉此提升彰化縣的知名度，也改善縣內體育場館設施。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷代表縣政府致贈感謝狀給多家贊助廠商。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷與贊助廠商代表西本科技董事長劉文熒等人手持環保聖火點燃LED科技背板。(謝瓊雲攝)

全中運22日起一連6天在彰化縣競艷登場，彰縣府團隊與50多家廠商上午聯袂在縣府中庭舉行記者會，宣布「我們準備好了！」（謝瓊雲攝）

全中運22日起一連6天在彰化縣競艷登場，彰縣府團隊與50多家廠商上午聯袂舉行記者會，邀請全國民眾一起來為選手加油。（謝瓊雲攝）

全中運聖火預計明天回到彰化縣溪州鄉，並開始繞行26鄉鎮傳遞，21日回到彰化市。(謝瓊雲攝)

全國中等學校運動會在本月22日至27日，將於彰化「競艷」登場，將有逾1萬5千名體育好手齊集彰化縣一較高下。彰化縣政府17日在縣府中庭舉辦記者會，邀請全國民眾一起到彰化為選手加油。

員林市育英國小學童扮成花仙子，以熱情活潑的舞蹈為記者會開場，縣府團隊各局處首長與多名縣議員都到齊，西本科技、岱宇國際、泰山、味丹等50多家贊助廠商代表也到場，一同手持環保聖火點燃LED背板，齊聲宣示「我們都已經準備好了！」

彰化縣長魏明谷指出，為期6天的賽事，將有19個競賽項目在全縣各場館輪番登場，感謝贊助廠商及扶輪社友提供家庭住宿空間，讓來自全國1萬5千多位選手及教練有地方住宿。全中運為城市做運動行銷，藉此打開彰化縣知名度，也透過賽事改善、提升縣內的運動場域和設備。

魏明谷說，彰化是兼具美食、文化與觀光的城市，這季節適逢油桐花開，他呼籲選手與觀戰民眾來到彰化，別忘了順道前往八卦山油桐花季、鹿港老街、田尾花海和王功漁港等地走走，品嘗美食小吃。

全中運聖火7日起在各縣市傳遞，19日將回到彰化縣溪州鄉並在全縣26鄉鎮傳遞，預計21日晚間回到彰化市，縣府將在縣立體育館舉辦聖火傳遞暨縣民之夜，邀請玖壹壹、卓文萱、陳雷等知名歌手齊聚歡唱，搭配創意舞蹈表演等，勁歌熱舞、點燃賽事與選手熱情。

(中時)