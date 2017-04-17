全台唯二絞吸船 新竹漁港清淤更快
新竹漁港航道淤積嚴重，多年來影響居民捕魚，市府為改善此況，向漁業署爭取3000萬經費，進行「新竹漁港疏濬工程」，導入全台唯二「絞吸船」抽沙，大幅縮短作業時間，市長林智堅17日前往視察，盼結合新竹漁人碼頭計畫，吹海風、放風箏、吃海鮮情景指日可待。
產發處表示，新竹漁港長期因突堤效應，造成港口嚴重淤沙，漁民出海捕魚必須配合潮汐時間，今年則採「絞吸船」快速抽沙，搭配抽砂管，進行航道長1090公尺、寬60公尺疏濬工程，提升疏浚效能，降低對漁民出海影響，目前工程進度超前，已達38.5％，預計10月完工。
另絞吸船、抽砂管清出的淤沙，也會使用最新的「沙腸袋」裝取，堆置北堤進行沙灘復育，擴大沙灘面積，將與未來的新竹漁人碼頭—國際風箏賽場「海天串連」。
市長林智堅說，以往疏濬工程以平台船方式施工，施作期程要半年以上，今年則導入全台唯二的絞吸船抽沙，以每天8000至1萬3000立方公尺的疏浚速度，預計疏浚17萬立方公尺的淤沙量，相當裝滿76座游泳池沙量，1個月即可完成，提供漁民更安全便利的出海作業場域。
他說，除為漁民打通重要航道、確保作業安全，市府也預計投入5億經費，打造「新竹漁人碼頭」，系列工程如火如荼展開，包括國際風箏賽場已進入第2期工程，預計7月完工，浮覆地親子公園、周邊防風林綠美化等工程也陸續啟動，「南寮大道」工程，也將在這月底動工，成為北台灣最美的觀光遊憩漁港。
(中時)
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