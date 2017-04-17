尼伯特颱風農業廢材堆置，民眾擔心孳生蚊蟲

尼伯特颱風造成的2萬多噸農業廢材，迄今仍堆置在建農掩埋場。（莊哲權攝）

去年尼伯特颱風重創台東，估計2萬多噸的農業廢材，夾雜著1萬多噸的一般垃圾，至今仍堆置在建農掩埋場，最近天氣陰晴不定，民眾擔心成為孳生蚊蟲的溫床；環保局長謝清泉表示，目前正由廠商進行分類作業，但因數量太龐大，會請市公所提計畫申請花東基金，希望年底完成分類。

環保局長謝清泉表示，去年尼伯特颱風造成縣內農作物毀損嚴重，尤其是荖 葉園幾乎全倒，當時為了應急，開放建農掩埋場暫置，農業廢材初估有2萬多噸，一般垃圾也有1萬2000噸，因當時忙於搶災，未強制要求行分類，造成處理困難。

他說，農業廢材中的水泥柱、塑膠管、鐵絲、塑膠繩、黑網等原本可尋求管道進行回收，卻因夾雜一般垃圾，處理困難，廠商打退堂鼓，縣府去年曾撥600萬元，由台東市公所進行分類，因數量太過龐大，不足以因應，只完成初步分類，持續堆置迄今。

他說，預估還需要3000萬元，才能將所有農業廢材分類完成，會請台東市公所提出計畫，希望在6月向花東基金申請，並於年底前完成分類。

(中時)