長期照顧科揭牌　身障者揪甘心

新竹市衛生局新成立「長期照護科」，17日舉行揭牌儀式，將提供更完善的長期照顧服務。（郭芝函攝）

新竹市衛生局17日在衛福大樓，宣布成立「長期照護科」，不但服務對象擴大至1萬100人，服務項目也增至17項，從預防延緩到安寧照護都納入照顧項目，提供更完善的長期照顧服務，服務對象代表、身障者楊芳妃也到場參加，直呼「揪甘心！」

54歲患肌肉萎縮症的楊芳妃，5年前跌倒意外，導致原本行動不便的她，只能臥病在床，接受市府提供的長期照顧服務後，楊芳妃進行居家物理治療，現在不只可自行照料日常生活，還學習拉小提琴。

過去長照中心人力不足、業務分散，在議會協助下，市府集中資源成立「長期照顧科」，有更多能量全力推動長照2.0，展現市府建立「找得到、看得到、用得到、付得起」長照系統的決心，要讓每位長輩都能夠在地安老，有幸福的老年生活。

去年5月市長林智堅拜訪身障者楊芳妃，允諾今年6月前將獨立設置「長期照顧科」，提供更好的長照服務。17日她特贈卡片和圖畫，感謝林智堅提早實現承諾，成立長期照顧科，由秘書長陳章賢代表收下。

陳章賢說，新竹市共有4萬8443名長輩，由於北區和香山區65歲以上的人口比例較高，市府首先在這2區設置「1A-2B-5C」據點，推動長照2.0。另外，市府推動共餐食堂和全口假牙補助等措施，也落實到每位長者。

衛生局長何秉聖表示，長期照顧科成立後將大幅提升服務效能，服務對象擴大至1萬100人，服務項目增加至17項，預算增加約2.3倍，照顧專員和個案比例也從原本1:400，調整為符合規定的1:200，交通接送專車增加6輛，更加便民。

(中時)