競技教練偕女友自殺獨活 遭死者母親甩耳光

電競教練杜弘宇與女友謀為同死，遭死者的父母質疑害死他們的女兒，杜離開法院時跑步離開。（李文正攝）

前年8月競技教練杜弘宇與王姓女友相約燒炭自殺，但杜獨活，檢方當初以殺人罪不起訴，經高檢署發回，認為是謀為同死，涉犯加工自殺罪起訴。杜與死者的父母開庭，結束後王母難掩憤怒，在法庭外當眾甩他耳光，怒斥殺人罪名會永遠跟著他，認為女兒不想自殺，是在杜脅迫下簽遺書，法院裁定案件移合議庭調查。

杜與女友2015年2月同住在北市士林區，王姓女友對人生感到不樂觀，希望可以將美好的時光留著，覺得人生到現在已經滿足了，兩人一起買木炭、吞食安眠藥，兩人在同年8月17日傍晚自殺，但杜在晚上9點甦醒，經送醫救治，隔天凌晨1點，血液中一氧化碳濃度10%。

王父質疑，為何女兒的濃度是58％，既然一起燒炭，濃度不應該差這麼多，而且王女遺書上寫「雖然在生的時候，沒能和我最愛的男人杜弘宇結婚，如果可以，我想跟他葬在一起。」王父認為，第3頁字跡與前2頁不同，包括簽名都並非女兒自願，是杜懷疑她移情別戀才「佈局」，營造出想要自殺的假象，且王女在事發前兩天，才與家人碰面，並沒有透露輕生的念頭，認為是王脅迫他女兒簽名。

杜當庭表示，對於檢察官起訴的事實沒意見，承認犯下加工自殺罪。開庭結束後，杜不發一語，杜父在旁說：「你們有兒女就知道了」，直說自己兒子沒有殺人，顯露護兒心切。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時)