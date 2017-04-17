李艷秋：年輕人赴上海 拚一個未來
上海台商日前回台徵才，開出818個職缺，沒想到4/15徵才當天，現場湧進上萬人，上海台協很振奮，打算在中南部再辦一場。李艷秋說，年輕人著眼的已不是眼前，而是拚一個不一樣的未來，執政者已不知該如何應變。
李艷秋今天在臉書PO文表示，上海台資企業首度回台灣徵才，包括廣達、富邦、元祖、日月光等公司，共提出818個職缺。
主辦的上海台協原本擔心，台資企業共襄盛舉的意願低，原本預估有300個職缺就不錯了，沒想到消息一曝光，各企業爭相加碼，擴充到818個職缺。他們也擔心台灣年輕人對到上海工作沒興趣，不過在短時間內就收到3000多件報名，4/15徵才當天，現場更湧進上萬人，上海台協很振奮，打算在中南部再辦一場。
李艷秋說，逾萬名台灣年輕人搶818個上海工作，在仇陸恨陸天然獨的政治氛圍中，很不尋常，其中訊息值得觀察。
李艷秋認為，台灣年輕人充滿鬥志，他們願意去上海，給青春一個焠鍊的可能；他們不是草莓，他們要的是機會，但上海的薪水並不比台灣高，李艷秋解讀，年輕人著眼的已不是眼前，而是拚一個不一樣的未來，這樣的思維將促使更多年輕人西向工作。
李艷秋也表示，在兩岸冰凍下，仍關不住有雄心的年輕人，而執政者好不容易製造出仇恨的氛圍，現在不知該如何應變。
李艷秋呼籲，臺灣年輕世代要的是什麼？我們能許他們什麼未來？號稱最了解年輕人的蔡政府，要不要好好想想？
(中時電子報)
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