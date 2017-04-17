旗山天然湧泉不斷 水質甘甜
旗山區太平里有一座日據時代就存在的天然湧泉，至今泉水仍豐沛，因水質甘甜吸引不少外地人取水，當地居民提案將湧泉透過參與式預算打造成一處觀光景點，讓遊客走訪天然湧泉，一方面能夠了解當地的用水文化。
這座天然湧泉位於靈山寺與白鶴寺間，半山腰週遭充滿竹林，日據時代因還沒有自來水，居民發現這座湧泉的水源源不絕，飲用時味道甘甜，因此長期依賴它當飲用水，每天絡繹不絕民眾排隊等候裝水，還曾發生因插隊而打架，湧泉一炮而紅也吸引外地人注意。
朱姓民眾說，20年前她為了養家，每天半夜守候湧泉區等待泉水，一天可載多桶水到市場賣，顧客成了長期訂戶，讓她解決生計問題；有台中民眾喝過湧泉水質甘美，只要有空就南下旗山載水，至今長達3年。
太平社區發展協會理事周志昌說，這座天然湧泉經測試是軟水，因水量從未間斷，居民期待將湧泉區開發成觀光景點，因此參加參與式預算角逐，讓擔水坑文化保存。
旗山區公所表示，首次參與式預算30萬元，將由初選7方案中挑選3方案執行，每方案政府補助10萬元，周志昌強調，未來將重新整治湧泉棚架並做告示牌，讓擔水坑文化成為特色觀光景點。
(中時)
關鍵字：湧泉
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