大高雄道路考照觀摩 4月21日在內門舉行
交通部公路總局訂於5月1日起全面實施普通小型車道路駕駛考照，為推廣道路駕駛考驗，高雄區監理所將於4月21日上午10點在內門區內豐里同聲駕訓班舉辦大高雄區道路駕駛考驗觀摩會，實際體驗道路駕駛考驗情形。
旗山監理站表示，現行汽車駕照考驗，只需通過場考就核發駕照，造成學員取得駕照後不敢於道路上行駛，經過長期規劃及試辦，道路駕駛考照制度即將全面實施，為使民眾了解新式考試內容，觀摩會當天將邀請高雄區轄內駕訓班及警察單位參加，同時邀請地方民代及社團體驗，並安排來賓隨車觀摩實際路考狀況、針對道路駕駛考驗流程、考驗項目、扣分標準及注意事項，由專人隨行講解。
旗山監理站表示，新制上路後參加小型車駕照考驗的考生，除場考外，必須完成實際道路駕駛，考生上車前必須先檢查車輛四周有無異物及輪胎狀況，上車後要調整座椅、照後鏡及檢視儀表板並繫上安全帶，開車上路後要遵守標誌、標線、號誌行駛並進行變換車道及路邊臨時停車另上下車務必遵照兩段式開門。
(中時)
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