立院外再度架起刀片流刺 葉毓蘭：如臨大敵？
立法院司法及法制委員會將在19日審查「公務人員退休撫卹法草案」，監督年金改革行動聯盟已發出將在18日發起夜宿圍城動員令。為了因應陳抗人群，如今，立法院周圍幾乎都被鐵絲拒馬以及刀片蛇籠包圍，吸引不少路人拍照。看到此景，前警大教授葉毓蘭痛批，面對一群老弱殘兵，有必要如臨大敵，架起刀片流刺的鐵絲網？
葉毓蘭在臉書發文，表示：對一群被媒體訕笑為「準時下班下課」、「連造反都不會」的退休軍公教，這樣的一群老弱殘兵，有必要如臨大敵，架起刀片流刺的鐵絲網？
葉毓蘭說，在立法院、行政院對面看到住在喜來登大飯店的客人拿起手機，對鐵網密佈的台北猛按快門…明明是世界上最安全城市的台北，彷彿正在防範萬惡的敵人進犯，這樣的緊張，有必要嗎？別忘了台灣的民主，一向是我們引以為傲的，如果讓外媒對國際報導面對可能的退休軍公教警消的抗爭，政府如臨大敵、嚴陣以對，這樣的打壓異己，箝制異議，剛好授人以假民主真威權的口實，不知道會不會對嚴重影響「國」譽？
網友則在臉書底下留言「台灣的悲哀啊！」、「對！假民主，真威權！這個政府還是早點下台好了！」、「2020就是要換人換政府」、「國恥！」。
對於立法院架起蛇籠、拒馬，是否讓人感覺觀感不佳，總統府發言人黃重諺表示，年金改革的目標本就要確保每個人在退休後的經濟安全，這不僅讓國家有限資源可以公平照顧每個人，更重要社會也高度期待年金改革成功。朝野各政黨都有責任支持並確保這項改革的成功。
(中時)
文章來源：葉毓蘭臉書
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