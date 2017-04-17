家齊師生穿梭古今 地方弄巷「玩」歷史
國、高中學習場域不僅在教室或是網路，更可以在博物館、廟埕口、甚至街道巷弄間。家齊高中百餘名師生兵分兩路，以實境遊戲與街頭任務等方式，一路穿梭古今探索安平「玩」歷史，另一頭則街訪六甲職人店家，用鏡頭述說在地故事，師生樂在其中。
家齊圖書館文化志工日前與六甲區數位機會中心、六甲國中合作，透過街頭任務卡走入六甲街頭的「日常」，用不同的角度讓國中生、高中生、外籍生「大手牽小手」一同探索平日熟悉但仍覺陌生的生活場景。
師生們走入六甲傳統市場探索當地美食豆菜麵、羅李亮冰、筍殼魚等，連結地方居民的味蕾記憶，也訪問由文具店改造的文青早午餐店，了解年輕老闆返鄉創業的品牌故事。
六甲國中許嘉齡老師表示，該校學生們首次和高中生、外籍生一起攜手街訪學習，用全新的視角，看待平日熟悉的日常，更加深對家鄉的記憶與情感。
另外，家齊社會科團隊也走進安平巷弄，體驗舊時聚落之美，藉此培養學生動靜皆宜的團隊合作力。歷史科楊美莉老師表示，這次歷史課很不一樣，不是教科書上文圖羅列荷蘭築「熱蘭遮城」的38年殖民大員歷史；也不是旅遊觀光常見的安平小吃與景點打卡拍照，而是要玩一場時空歷史穿越，回到1744年的清朝，為了尋找國姓爺鄭成功所留下的寶藏，而所展開的一連串解密競技遊戲。
(中時)
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