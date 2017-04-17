再生緣攜手杜克 共創臍帶血醫療平台 (本報資料照片)

臍帶血應用大進展，台灣再生緣攜手美國杜克大學臍帶血權威、有「臍帶血教母」之稱的美國杜克大學醫學中心喬安‧庫茲伯醫師(Dr. Joanne Kurtzberg)，共創臍帶血醫療平台，從既有研究成果上出發，未來將造福更多病患。

庫茲伯醫師應中華民國基因檢測技術技幹細胞研究發展協會與再生緣之邀，參加台灣再生醫學論壇-臍帶血幹細胞應用與發展，與國內近200位醫師分享臍帶血治療腦性疾病(腦麻、自閉症)應用案例。

臍帶血教母、美國杜克大學醫學中心喬安‧庫茲伯醫師(本報資料照片)

國際臍帶血協會董事暨再生緣生物科技董事長謝宜玲表示，未來將與庫茲伯積極展開國際醫療技術合作，結合台灣政府及醫療機構，共同打造「臍帶血幹細胞醫療研究平台」，讓更多目前治療遇到瓶頸的疾病如腦麻、自閉症等，有機會藉由臍帶血幹細胞研究，獲得更多再生機緣。

庫茲伯在臍帶血小兒神經臨床應用近30年，已造福近千名病童，她的研究成果顯示接受回輸治療的腦麻病童狀況改善良好，近期將發表最新腦性麻痺應用個案。從患有自閉症傾向的25個2至6歲病童中，接受臍帶血治療後，70%病童症狀獲改善，一些過去不太講話的孩子，詞彙量大幅增加且能進行有意義溝通，庫茲伯表示儘管研究結果令人感到振奮，對結果仍持謹慎樂觀態度。

臍帶血救了王小弟(本報資料照片)

喬安‧庫茲伯2015年成立國際臍帶血協會(Cord Blood Association; CBA)，致力於推動以臍帶血救助生命、改善健康及提供新醫療模式改革。衛福部醫事司長石崇良對台灣再生醫學論壇給予肯定，並表示未來將評估擴大臍帶血適應症範疇之可行性，以提升國人使用率。目前正籌劃成立全國性臍帶血統籌中心，師法美國所建立Cord Blood Association，推動臍帶血幹細胞教育、法規及研究，持續優化相關技術水準與產業環境。

再生緣是國際臍帶血協會（CBA）會員，是台灣唯一會員公司。CBA會員包括美國最大臍帶血公司CBR、ViaCord、紐約血液中心、日本幹細胞研究所等國際知名臍帶血銀行。再生緣有國家級細胞庫、三方信託與50萬保險金額，保障存戶。

再生緣與CBA的合作已經啟動，2007年雙方曾合作一個腦性麻痺移植案例王小弟，是全球第九例，以臍帶血幹細胞治療，由台大教授林凱信及當時任職長庚醫院、現在服務於雙和醫院的王傳育醫師共同主持。

謝宜玲常跟準媽媽們分享，存臍帶血靠緣分，不是想存就一定可以存，要在有緣分時，把握這一份緣，不只為寶寶，也為全家族，存下機會。

(中時電子報)