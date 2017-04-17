3D列印鈦合金 可應用在飛機與衛星製造

波音公司將引進3D列印的技術，用在重要的飛機零件上。(圖/波音公司)

3D列印技術頗有改變工業製造的趨勢，一款先進的超高頻衛星將會部份應用3D列印的零件，這顯示3D列印零件的品質已經足以與傳統製程相比。同樣的，波音公司也決定將787夢幻客機上使用3D列印出的結構鈦零件，使得飛機製造成本會大幅降低，製造速度也能加快。

防衛新聞(Defense New)報導，洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)所製作的AEHF-6衛星將會使用3D列印零件，這枚衛星會在2019年發射，做為軍事通訊之用。而3D列印部分是以雷射逐層熔化鋁金屬粉末，以構建和堆疊複雜的零件內外部。洛馬公司說：3D列印零件能夠節省設計和生產的時間，以及提高零件之間的緊密性。同時，製造零件的時間也從6個月縮短到只有1.5個月，裝配時間可以從12小時縮短到3個小時。」

路透社(reuters)報導，波音公司做了新的嘗試，聘請諾斯克鈦業公司(Norsk Titanium)為其波音787夢幻客機利用3D列印技術來印出第一個結構鈦零件。業內人士表示，以往這類的飛機材料使用鋁合金，但是鈦合金的強度更輕更耐用，只是鈦合金比鋁價格高出7倍，要是以現在的製程來做，成本約為1780萬美元，而3D列印鈦合金零件，卻可以便宜200萬美元至300萬美元。

諾斯克鈦業公司的營銷副總裁齊普．葉慈(Chip Yates)在接受採訪時說：「這意味著每個夢幻客機至少節省了200萬到300萬美元，從2018年開始，我們公司就會大量製作更多的夢幻客機零件。」

雷射金屬3D列印，就像是用銲接的方法把零件給堆疊出來。(圖/網路)

葉慈說，諾斯克鈦業公司為波音787製做的零件，已獲得美國聯邦航空管理局的認證，顯示在強度上沒有任何問題，這是飛機製造上的重大革命，數十萬的航空零件都可以用列印的方式來完成，而不是用傳統、昂貴的鍛造和機械加工。

這不是飛機第一次使用，先前通用電氣(GE)已經使用3D列印技術打造飛機引擎的噴嘴段，但是諾斯克鈦業和波音公司表示，他們這一次印的是結構零件，用於承受機身在飛行中的壓力，因此更具有突破性。

3D列印是在2015年開始形成話題，許多人相信將會帶來「第4波工業革命」，以往的製程可能都會被取代。

(中時電子報)