鹿耳社區重現鄭成功登陸 今年再加入海陸樂儀隊
安南區鹿耳社區是356年前鄭成功軍隊登台之處，社區發展協會連續7年由學生、民眾扮鄭家軍、竹筏仿艦隊，重現鄭成功艦隊登入鹿耳門溪，驅趕荷蘭人的歷史過程，今年加入海軍陸戰隊樂儀隊壯聲勢，30日上午重現鄭成功登台歷史。
今年30日是鄭成功復台356周年，鹿耳社區自100年起每年找居民、學生扮起古裝部隊，竹筏改裝成古戰船，模擬300餘年前鄭成功艦隊登台攻打荷蘭人景況，從第一年僅63人參加，最近兩年都有超過300人報名，今年還有來自大陸、馬來西亞、日本的大學生來參加體驗。
今年有10艘竹筏正在改裝成古戰船，報名的學生已達212名，加上社區居民可超過400人，將穿上古裝扮成明鄭家官兵，先搭竹筏模擬艦隊進港，參拜媽祖廟，再搭車到中西區，整隊模擬攻打赤崁樓。
鹿耳社區舉辦的模仿鄭成功登陸活動是鄭成功文化節系列活動之一，每年都選在300餘年前鄭成功登台的同一天、同一時辰操演，參加者可體驗鄭家艦隊利用滿潮時刻，進軍登陸鹿耳門溪的史實，實際感受歷史發生過程。
今年活動加入海軍陸戰隊樂儀隊壯聲勢，顯宮國小國樂團擔任恭送王師樂儀生。●（上水下土）頭港國小宋江陣將在登陸時擔任前鋒部隊，仙草國小關嶺分校則在圍攻赤崁樓時，負責擂鼓進軍，提振士氣。
(中時)
關鍵字：鄭成功
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