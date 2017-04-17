網友幫他承認性向 炎亞綸怒：吉死你

炎亞綸被網友「承認性向」。（圖／中時資料照）

炎亞綸上傳網友的發文，怒喊「捏造事實」。（圖／取自炎亞綸臉書）

向來勇於直言的炎亞綸，常在臉書對時事發表意見，但今（17日）卻被一位網友發文稱「幫他承認性向（彩虹）」，讓眾人傻眼，也令他發怒喊「捏造事實，小心你的發言，否則吉（告）死你。」

炎亞綸今在臉書貼出網友發文截圖，對方自稱是他的粉絲，並爆料炎亞綸曾在訪談中承認性向，「他的性向是他在我們訪談過程中，在經紀人及他本人的允許下他自己坦承的。」不過因希望大家別多加揣測，所以交代他們不要大肆宣揚，並表示炎亞綸當時說：「但有人問了，可以心平氣和地告訴他」，剛好有人發問，他便事實回答。另外，該網友表示這是以前在一位認識的記者姊姊帶領下，參與過炎亞綸擔任來賓的訪談現場，以上的內容則是訪談結束後聊到的。

而炎亞綸本人看到此篇文章，則不滿地發文：「低卡這種地方，參雜太多廢文，尤其是這種偽裝者，什麼訪談什麼內容，捏造事實，小心你的發言，否則吉（告）死你。」引來許多網友認同，覺得相當傻眼。

(中時電子報)