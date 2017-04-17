翁自稱張天師弟子 騎機車闖國道挨罰

台中市70歲柯姓老翁疑不熟路況，16日騎機車從國道一號三義交流道誤闖上國道，老翁一路往北騎時，熱心的陳姓駕駛發現老翁騎在路肩，擔心他的安全，通報警方後一路閃雙黃燈戒護，老翁騎了15公里才被巡邏警車在避車彎等候攔截，委請高工局工程車將老翁人車送下頭份交流道，也依法開出3000至6000元罰單。

國道二隊造橋分隊表示，17日下午1點多接獲陳姓男子報案，表示有男子騎機車誤闖入北上三義路段，巡邏警車獲報在北上135公里避車彎安全處，順利攔下柯姓老翁。

柯姓老翁向警方說自己是張天師弟子，從台中后里出發，載著一包做法事的法器要到苗栗竹南拓展業務，因不熟悉道路從三義交流道騎上國道。

警方委請高工局工程車將老翁的機車載下國道，老翁一時誤以為警方要查扣車輛，連忙向警員求情，警方讓柯姓老翁坐上工程車，與機車一起拖運到頭份交流道才下國道。

熱心戒護的陳男則向警方說，他從三義交流道上國道就看到機車，他也嚇了一跳，擔心騎士被行駛外側車道的大型車撞到，一路開雙黃燈戒護警示，交由國道警方後才繼續北上。

(中時)