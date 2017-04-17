萬和宮媽祖契子女回宮祝壽

擠滿正殿的媽祖契子女及家長們，虔誠禮拜，祈求媽祖娘娘保佑契子女們平安健康長大、學業進步。（黃國峰攝）

依習俗，媽祖聖誕時，契子女返廟祭拜後，會換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線。（黃國峰攝）

不少學齡前的小朋友，跟著爸媽、爺爺奶奶來的媽祖前，依樣畫葫蘆，拿香跟著跪拜，模樣相當可愛。（黃國峰攝）

萬和宮媽祖聖誕前夕，媽祖契子女今日紛紛回宮向媽祖祝壽，並祈求健康平安長大，由萬和宮董事長蕭清杰與一群小朋友們，一起獻上疏文，完成祝賀儀式。（黃國峰攝）

萬和宮媽祖聖誕前夕，依習俗不少媽祖契子女今日紛紛回宮向媽祖祝壽，並祈求健康平安長大，包括才出生幾個月、才滿周歲、學齡前的小朋友們在爺爺、奶奶、父母或抱或牽著手的來到媽祖娘娘前，依樣畫葫蘆的雙手合十、持香跟著跪拜、並童言童語的跟著誦經，場面熱鬧又可愛。

祈福團拜，在鳴鐘九響、擂鼓三通、奏樂及禮炮聲中展開，由萬和宮董事長蕭清杰主祭，擠滿正殿的媽祖契子女及家長們，跟著虔誠禮拜，祈求媽祖娘娘保佑契子女們平安健康長大、學業進步等，隨後由萬和宮董事長蕭清杰與一群小朋友們獻上疏文後，典禮圓滿結束。

萬和宮董事長蕭清杰說，所謂契子女，就是請神明收幼童為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。而依習俗，每年契父母聖誕或廟會節慶時，「契子女」會返廟祭拜並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。

萬和宮指出，萬和宮從民國96年始辦理媽祖契子女登記，並於隔年媽祖聖誕前夕的農曆3月21日起，每年都會舉辦邀請媽祖契子女為媽祖娘娘祝夀活動，而今年萬和宮媽祖的契子女，已將近3000人。

(中時)